"Schwachsinn": Scharfe Kritik an Thyssenkrupp-Vorstand

Aktualisiert am 26.11.2024 - 20:26 Uhr

Aktualisiert am 26.11.2024 - 20:26 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Thyssenkrupp: Dampf steigt über dem Werk in Duisburg auf. (Quelle: Martin Meissner)

In Thyssenkrupps kriselnder Stahlsparte wird der Rotstift angesetzt, Tausende Jobs sollen wegfallen und ein Werk dichtmachen. Der Frust in der Belegschaft ist groß.

Die geplante Schließung des Thyssenkrupp-Stahlwerks in Kreuztal im Siegerland stößt vor Ort auf massiven Widerstand. Das sei "betriebswirtschaftlicher Schwachsinn", sagte der Betriebsratsvorsitzende des Werks, Helmut Renk, der Deutschen Presse-Agentur. Das Management möchte den Standort Kreuztal-Eichen dichtmachen, um Kosten zu sparen. In dem Werk arbeiten rund 600 Menschen.

Der Standort sei in den vergangenen Jahren meistens profitabel gewesen, moniert Renk, der auch stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats von Thyssenkrupp Steel ist. Er betonte, dass dem Werk auch strategisch eine Schlüsselrolle zukomme, da man nicht so stark von der schwächelnden Autoindustrie abhängig sei wie andere Konzernbereiche.

In Kreuztal-Eichen werden nach Angaben des Betriebsrats Stahlprodukte beschichtet und verzinkt, die später nicht nur in Autos, sondern auch in Haushaltsgeräten verbaut werden. Auch Garagentore werden hergestellt und andere Produkte für die Bauindustrie. "Wir sind eigentlich ein Bereich, den Thyssenkrupp erhalten muss – und nun wird ein Bereich kaputtgemacht, wo wir eine Chance haben, den Markt vielleicht noch weiter auszubauen."