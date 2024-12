Aktualisiert am 01.12.2024 - 12:00 Uhr

Aktualisiert am 01.12.2024 - 12:00 Uhr

Patrick Graichen und Robert Habeck: Der ehemalige Staatssekretär im Ministerium des Wirtschaftsministers arbeitet künftig für einen Konzern in der Ukraine. (Quelle: Nico Lepartz/photothek.net/imago-images-bilder)

Der ehemalige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, hat einen neuen Job gefunden. Graichen, der im Ministerium als enger Vertrauter von Minister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) galt, wird Mitglied im Aufsichtsrat des ukrainischen Energiekonzerns Ukrenergo. Das bestätigte das Unternehmen in einer Mitteilung, über die zunächst die "Berliner Zeitung" berichtet hatte.

Ukrenegro betreibt in der Ukraine die überregionalen Stromnetze und ist an das europäische Verbundnetz angeschlossen. Der alleinige Anteilseigner des Unternehmens ist der ukrainische Staat, der Konzern untersteht dem Finanzministerium. Die Energieinfrastruktur ist seit der russischen Vollinvasion in der Ukraine immer wieder Ziel des russischen Militärs geworden.