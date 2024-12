Autozulieferer schließt Werk in Deutschland

Ein Elektroauto hängt an einem Ladekabel: Feintool kürzt vor allem in der Elektrosparte (Symbolbild). (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago-images-bilder)

Die Krise der europäischen Automobilindustrie greift weiter um sich. Jetzt muss auch ein Schweizer Unternehmen kämpfen – und zieht in Deutschland Konsequenzen.

Der Schweizer Autozulieferer Feintool setzt wegen der schwachen Marktlage bei Elektroautos den Rotstift an. Das verlustträchtige Werk im baden-württembergischen Sachsenheim soll geschlossen werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Produktion soll in das Werk im ungarischen Tokod verlagert werden.