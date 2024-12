Seit Juli gibt es Verhandlungen mit den Unternehmen – allerdings ohne Erfolge. Die Gewerkschaft will deswegen in der Vorweihnachtszeit noch einmal für Aufsehen sorgen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat erneut zu Warnstreiks und Protestaktionen in der Systemgastronomie in den kommenden Wochen aufgerufen. Die Vertreter von Unternehmen wie McDonald's, Nordsee und Burgerking hätten ihr "ursprüngliches Magerangebot, das bei rund 13 Euro pro Stunde in den unteren drei Tarifgruppen lag, um ganze fünf Cent erhöht", kritisierte die NGG am Montagabend. Auch die weiterhin sehr lange Laufzeit des Angebots sei inakzeptabel.

Gewerkschaft fordert 15 Euro

Die Tarifverhandlungen laufen bereits seit Juli. Im September hatte die NGG zu ersten Warnstreikaktionen in Betrieben aufgerufen. Die Beschäftigten seien "in den vergangenen Monaten in ganz Deutschland mit lautem Protest auf die Straße gegangen". Das werde nun in der Adventszeit fortgesetzt, erklärte Baumeister. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei McDonald's und Co erwarten eine echte Entlastung und deutlich mehr."