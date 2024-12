Attentat in New York

Aktualisiert am 04.12.2024 - 16:32 Uhr

Aktualisiert am 04.12.2024 - 16:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der CEO eines US-Branchenführers wurde in New York erschossen. Der Täter soll noch auf der Flucht sein.

Der CEO von United Healthcare, Brian Thompson, ist in New York von einem maskierten Mann erschossen worden. Die Tat fand vor dem Hilton Hotel in Manhattan statt. Auf Thompson wurde mehrfach geschossen. Wie US-Medien schreiben, hatte der Täter vor dem Hotel auf Thompson gewartet und schon aus größerer Distanz angefangen zu schießen. Thompson wurde mehrfach im Brustkorb getroffen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, verstarb aber dort. Der Täter konnte fliehen.