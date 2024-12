Zentrale von Adidas in Herzogenaurach: Auch hier klopften Ermittler an. (Quelle: IMAGO/Ardan Fuessmann/imago)

Adidas hat nach eigenen Angaben Ärger mit dem Zoll und dem Finanzamt. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern bestätigte am Dienstagabend einen Bericht des "Manager Magazins", wonach es am Dienstag in der Konzernzentrale in Herzogenaurach und an weiteren Standorten eine Durchsuchung gegeben habe.