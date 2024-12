Luxusimmobilie im Gespräch Elon Musk sucht offenbar nach einer Wohnung in Trumps Nähe

Von t-online 12.12.2024 - 10:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elon Musk und Donald Trump: Der Tech-Milliardär gilt als enger Berater des künftigen US-Präsidenten. (Quelle: Brandon Bell/Getty Images North America Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Elon Musk will offenbar ein Luxusdomizil in Palm Beach kaufen – ganz in der Nähe von Donald Trump. Die vermutete Kaufsumme könnte einen neuen Rekord vor Ort aufstellen.

Elon Musk, der milliardenschwere CEO von Tesla und SpaceX, könnte bald einen neuen Rückzugsort in Palm Beach, im US-Bundesstaat Florida, haben. Gerüchten zufolge erwägt der Unternehmer, das Penthouse der verstorbenen Unternehmerin Sydell Miller, die mir Schönheitsprodukten reich geworden war, im Luxusgebäude Bristol zu kaufen.

Die Immobilie, die über etwa 1.765 Quadratmeter verfügt und aus zwei zusammengelegten Apartments besteht, könnte laut lokalen Berichten etwa 100 Millionen US-Dollar kosten. Das berichtet unter anderem der "Miami Herold".

Luxus und Exklusivität in Palm Beach

Das Bristol-Gebäude, ein 25-stöckiger Wohnkomplex am Wasser und nur wenige Blocks von der berühmten Worth Avenue entfernt, bietet alle Annehmlichkeiten, die ein Milliardär wie Musk erwarten dürfte. Spa, Fitnesscenter, Pool und Concierge-Dienste gehören zum Standard, heißt es auf der Website des Gebäudes. Die luxuriösen Räumlichkeiten zeichnen sich durch hochwertige Materialien wie kunstvoll gearbeitete Hölzer, Steine und importierte Sonderanfertigungen aus, während die umgebenden Gartenanlagen den klassischen Stil von Palm Beach widerspiegeln.

Das Penthouse, das Sydell Miller 2019 für 43 Millionen US-Dollar (rund 40 Millionen Euro) erwarb, könnte bei einem Verkauf an Musk einen neuen Rekord für Immobilien in Palm Beach aufstellen.

Eine neue Basis für den "First Buddy"?

Musk hat seit der letzten Wahl viel Zeit in Trumps Anwesen Mar-a-Lago verbracht und gilt als enger Vertrauter des gewählten Präsidenten Donald Trump. In seiner neuen Rolle als Co-Leiter des "Department of Government Efficiency" (D.O.G.E.) könnte eine Immobilie in der Nähe von Palm Beach strategisch sinnvoll sein. Das Bristol-Gebäude ist gerade einmal sieben Autominuten von Trumps Residenz entfernt.

Musk hatte 2020 während der Pandemie auf X, damals noch Twitter, eigentlich ankündigt, alle seine physischen Besitztümer zu verkaufen, wiederholte diese Ankündigung 2022. Der Unternehmer, der derzeit in einem bescheidenen Haus in Starbase im US-Bundesstaat Texas lebt, ist bekannt dafür, sein Privatleben flexibel zu gestalten. So soll er in der Vergangenheit auch im Büro übernachtet haben, wie unter anderem "Business Insider" berichtete. Dennoch kaufte er immer wieder Immobilien, verkaufte diese teils aber auch wieder. Neben seinem Hauptwohnsitz soll er aktuell in der texanischen Stadt Austin ein geheimes Anwesen für seine große Familie für 35 Millionen US-Dollar besitzen.