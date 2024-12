Fast 80 Heime insolvent – so viele haben überlebt

Im Januar 2023 erschütterte die Insolvenz der Convivo-Gruppe die Pflegebranche in Deutschland. Das Unternehmen, eines der größten Pflegeheim-Betreiber des Landes, meldete für 21 Hauptgesellschaften Insolvenz an. Grund dafür waren wirtschaftliche Schwierigkeiten, die sich durch steigende Kosten, den Fachkräftemangel und die Auswirkungen der Corona-Pandemie verschärft hatten. Mehr als 100 Pflege- und Wohneinrichtungen mit rund 5.000 Mitarbeitern und etwa ebenso vielen Bewohnern waren betroffen.

Schließungen und Folgen für Bewohner

Von den neun Heimen, die bis Mitte 2023 keinen neuen Betreiber gefunden hatten, wurden fünf geschlossen. Diese befanden sich in Herdecke, Velbert, Hamburg-Wandsbek, Wilhelmshaven und Rotenburg-Hemphöfen. Die Bewohner mussten in andere Einrichtungen umziehen – eine Herausforderung, da Pflegeplätze in vielen Regionen knapp sind.