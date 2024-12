VW und die Arbeitnehmerseite haben einem Medienbericht zufolge beim Sparplan einen genauen Verzicht des Managements vereinbart. Der Mai-Bonus solle so stark sinken, dass das Jahreseinkommen von rund 4.000 Managern 2025 und 2026 um zehn Prozent sinke, meldete die "Süddeutschen Zeitung" am Sonntag ohne Nennung von Quellen.

In den folgenden drei Jahren soll es demnach um acht, sechs und fünf Prozent schrumpfen. 2030 ende der Verzicht, so wie bei den Arbeitnehmern, heißt es in dem Bericht. Das Ganze soll in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden, die dem Bericht nach bereits ausformuliert sein soll. VW lehnte eine Stellungnahme ab.