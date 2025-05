Der schwedische Autobauer Volvo Cars will im Zuge seiner laufenden Umstrukturierung etwa 3.000 Stellen streichen. Der von der chinesischen Geely Holding kontrollierte Hersteller kämpft mit hohen Kosten, einer gesunkenen Nachfrage nach E-Autos und der Unsicherheit über die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump . "Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einer herausfordernden Phase. Um dem zu begegnen, müssen wir unseren Cashflow verbessern und unsere Kosten strukturell senken", sagte CEO Hakan Samuelsson.

Die Stellenkürzungen betreffen nach Unternehmensangaben hauptsächlich Arbeitsplätze in der Verwaltung in Schweden. Sie entsprechen etwa 15 Prozent der weltweiten Verwaltungsmitarbeiter. Mit den Gewerkschaften würden Gespräche aufgenommen. Den Angaben nach werden rund 1200 Stellen direkt im Unternehmen in Schweden gestrichen. Hinzu kämen 1000 Berater-Stellen, die sich ebenfalls größtenteils in Schweden befinden. Im Dezember 2024 beschäftigte Volvo Cars insgesamt rund 42.600 Vollzeitkräfte.