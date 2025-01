"2024 war ein schwieriges Jahr" China-Absatz von VW bricht ein

09.01.2025

Neuwagen auf einem Werkgelände von VW (Archivbild): Der Absatz des Autobauers ging leicht zurück. (Quelle: Hendrik Schmidt)

Die Verkaufszahlen belegen: Der China-Markt von VW wackelt. Ein anderer Kontinent gibt aber Anlass zur Hoffnung.

Der Autobauer Volkswagen hat im vergangenen Jahr etwas weniger Autos seiner Kernmarke VW-Pkw verkauft als im Vorjahr. Die weltweiten Auslieferungen sanken um 1,4 Prozent auf rund 4,8 Millionen Fahrzeuge, wie die Wolfsburger mitteilen. Vor allem in China, VWs wichtigstem Markt, gingen die Verkäufe zurück. Auch der E-Auto-Absatz schwächelte. Die im Dax notierte VW-Aktie verlor in einem schwachen Branchenumfeld am Vormittag 0,8 Prozent.

"2024 war weltweit ein schwieriges Jahr mit schwacher Konjunktur, politischen Herausforderungen und einem starken Wettbewerb – insbesondere in China", sagte Vertriebschef Martin Sander. Dort wurden noch knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge der Marke VW ausgeliefert, 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr. In Europa sank der Absatz um 1,7 Prozent auf 1,25 Millionen Fahrzeuge. "Dennoch starten wir optimistisch ins neue Jahr", fügte Sander hinzu.

SUVs werden gefragter

Zulegen konnte die Marke VW in Nord- (plus 18 Prozent) und Südamerika (plus 21 Prozent). Meistverkauftes Modell war erneut das SUV Tiguan gefolgt vom T-Roc. Insgesamt war fast jeder zweite VW-Neuwagen (47 Prozent) ein SUV. Gegenüber 2023 sei der Anteil an allen Verkäufen noch einmal um 1,4 Prozentpunkte gestiegen, so VW.

Einen Rückgang gab es dagegen bei den E-Autos. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 383.000 Elektromodelle der ID-Familie ausgeliefert. 2023 waren es früheren Angaben zufolge noch rund 394.000. Insgesamt wurden seit dem Produktionsstart der ID-Familie Ende 2019 rund 1,35 Millionen ID-Modelle verkauft.