YouTuber MrBeast will TikTok kaufen

Lesedauer: 2 Min.

Wird TikTok in den USA abgeschaltet? Das droht zumindest, wenn kein Käufer für die Plattform gefunden wird. Nun gibt es offenbar einen neuen Interessenten: den YouTuber MrBeast.

Der YouTuber Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, hat angekündigt, TikTok vor einem möglichen Verbot in den USA retten zu wollen. So will er die beliebte Kurzvideo-Plattform kaufen und damit das drohende Aus abwenden.