Aktualisiert am 11.02.2025 - 15:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Dax-Kurs zeigt klar nach oben (Symbolfoto): Am Dienstag überstieg der Leitindex die historische Marke von 22.000 Punkten. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)

Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Dienstag erstmals die Marke von 22.000 Punkten geknackt. Grund ist unter anderem die Hoffnung auf sinkende Zinsen.

Am Dienstag hat der Dax erstmals die Marke von 22.000 Punkten überstiegen. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 22.003,81 Zähler. Die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen treibt die Börsen weltweit seit Monaten nach oben. Robuste Firmengewinne in der Berichtssaison stimmten die Anleger zusätzlich risikofreudig.