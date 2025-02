Firma Manz in Reutlingen

Aktualisiert am 25.02.2025 - 17:30 Uhr

Aktualisiert am 25.02.2025 - 17:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Tochter des US-Elektroautobauers Tesla will Teile des insolventen Maschinenbauers Manz kaufen. Wie das Unternehmen in Reutlingen mitteilte, sollen 300 Mitarbeitende und entsprechende Anlagen von Tesla Automation übernommen werden. Der Vertrag wurde bereits unterzeichnet, zur Höhe des Kaufpreises machten die Firmen keine Angaben. Er soll in die Insolvenzmasse fließen.