Die Deutsche Post will bis zum Jahresende rund 8.000 Stellen in Deutschland abbauen. Das betrifft den Bereich Brief- und Paketversand, in dem das Unternehmen zu Jahresbeginn etwa 187.000 Beschäftigte hatte. Damit sollen etwa vier Prozent der Stellen wegfallen. Der Abbau soll nach Unternehmensangaben sozialverträglich erfolgen. "Wir wollen uns schlanker und effizienter aufstellen", begründete das Unternehmen in Bonn den Schritt.