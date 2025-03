Der islamische Fastenmonat hat am 1. März begonnen und dauert einen Monat lang. In Anlehnung an den christlichen Adventskalender bieten Händler wie die Drogeriekette dm jetzt einen Ramadan-Kalender an. Hinter den 30 Türchen gibt es Bilder und auch Süßigkeiten – die halal sind, also nach muslimischen Zubereitungsvorschriften hergestellt wurden.