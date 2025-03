Der Hartmetallhersteller Ceratizit hat angekündigt, seine Werke in Besigheim und Empfingen zu schließen. Die Produktion an den beiden deutschen Standorten soll im Laufe des Jahres 2026 enden. Die Herstellung der betroffenen Produkte wird auf andere Werke innerhalb der Unternehmensgruppe verlagert. Das Unternehmen hat noch Werke in Kempten und Garbsen in Niedersachsen.