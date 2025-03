Der Erfinder spezieller Barfuß-Schuhe ist bei einem Bergunfall in Südtirol ums Leben gekommen. Der 48-jährige Robert Fliri stürzte am Mittwoch nahe der nördlichen Schwemser Spitze im Obervinschgau rund 300 Meter in die Tiefe, wie das italienische Nachrichtenportal "Stol" berichtet. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er sofort starb.