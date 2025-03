Hintergrund des Streiks ist der anhaltende Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi hatte bereits für Montag zu Arbeitsniederlegungen an insgesamt 13 deutschen Flughäfen aufgerufen. In Hamburg sollte der Streik am Sonntagabend mit der Nachtschicht beginnen und bis zum Ende der Spätschicht am Montag andauern.