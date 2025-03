Der US-Robotersauger-Pionier iRobot sieht sich angesichts anhaltender Verluste mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. In seinem aktuellen Geschäftsbericht hat das Unternehmen darauf hingewiesen, dass Zweifel an der eigenen Überlebensfähigkeit in den kommenden zwölf Monaten bestehen, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Nach der Mitteilung verlor die Aktie von iRobot rund ein Drittel ihres Werts an der Börse.