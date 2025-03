Seat will Cupra-Marke stärken

Seat will sich zudem verstärkt für die Elektromobilität einsetzen. Zusammen mit Volkswagen und weiteren Partnern hat das Unternehmen zehn Milliarden Euro in die Elektrifizierung Spaniens investiert. Ein bedeutender Teil fließt in das Werk in Martorell, das für die Produktion von Elektrofahrzeugen umgerüstet wird. Der Cupra Raval und der VW ID.2 sollen dort ab 2025 gefertigt werden.