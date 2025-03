Bei Dr. Oetker kommt wieder ein Nachkomme des Gründers an die Konzernspitze: Wie die Dr. August Oetker KG in Bielefeld mitteilte, rückt der 42 Jahre alte Carl Oetker im Mai als persönlich haftender Gesellschafter in die Leitung der Oetker-Gruppe und übernimmt die Leitung der Lebensmittelsparte, die Tiefkühlpizzen, Kuchen, Backmischungen und Desserts herstellt. Der langjährige Konzernlenker Albert Christmann (62) wechselt in den Beirat. Dies entspreche Christmanns Lebensplanung, hieß es von der Firma.