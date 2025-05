Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech ist im ersten Quartal wegen gestiegener Forschungsausgaben für neue Krebsmedikamente tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Nettoverlust erhöhte sich auf knapp 416 Millionen Euro von 315 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 183 Millionen Euro.

Neues Medikament gegen Gebärmutterhalskrebs

So will der Pharma-Gigant aus Rheinland-Pfalz bis Ende dieses Jahres in den USA einen ersten Zulassungsantrag für ein Medikament gegen Gebärmutterhalskrebs einreichen. Geplant sei eine Art Chemotherapie der nächsten Generation. Bei einer solchen Therapie kommen sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zum Einsatz. Dabei sollen Wirkstoffe der Chemotherapie mit Hilfe von Antikörpern gezielter an Krebszellen gebracht werden. Das Medikament könnte bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen.