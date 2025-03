Der neue US-Verkehrsminister Sean Duffy will den US-Flugzeughersteller Boeing unter strenger Aufsicht halten. Der Konzern, der nach zwei tödlichen Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 und einem schweren Zwischenfall 2024 in eine Krise geraten ist, sei vom rechten Weg abgekommen, sagte Duffy dem Sender Fox News am Donnerstag.