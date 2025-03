In eigener Sache

Aktualisiert am 19.03.2025 - 17:47 Uhr

100.000 Menschen nahmen in der vergangenen Woche an einer nicht repräsentativen t-online-Umfrage teil – innerhalb von wenigen Tagen. Die Frage lautete: "Würden Sie noch einen Tesla kaufen?" Das Ergebnis war am 11. März eindeutig: Rund 94 Prozent der Teilnehmer sagten: "Auf gar keinen Fall." "Ja, kein Problem" wählten dagegen nur rund drei Prozent der Teilnehmer.