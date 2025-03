Routenplaner Komoot an italienischen Konzern verkauft

Drei Wanderer (Symbolbild): Viele Menschen planen ihre Strecken auf der Plattform Komoot. (Quelle: via www.imago-images.de/imago)

Das Technologieunternehmen Kommot hat einen neuen Eigentümer. Die in Potsdam gegründete Firma, die das Planen von Wander- und Fahrradrouten ermöglicht, gehört nun zum italienischen Konzern Bending Spoons.

Die Italiener hatten in der Vergangenheit schon andere bekannte Firmen wie Evernote und Wetransfer aufgekauft. Wie die Onlineplattform golem.de berichtet, kam es dabei auch zu großen Kündigungswellen. Ob das auch bei Komoot der Fall sein wird, ist allerdings noch unklar.

Kommoot-Gründer: "Abenteuer für alle zugänglich zu machen"

Der Gründer und Geschäftsführer von Komoot, Markus Hallermann, teilte in der Pressemitteilung zur Übernahme mit: "Seit 17 Jahren sind wir auf der Mission, Outdoor-Abenteuer für alle zugänglich zu machen. Von den bescheidenen Anfängen in unseren Studentenzimmern haben wir komoot von Grund auf aufgebaut und auf 45 Millionen Nutzer erweitert, was es zu Europas führender Outdoor-Plattform macht."