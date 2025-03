Streaming-Anbieter Sporttotal meldet Insolvenz in Eigenregie an

Die Sporttotal AG hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet, wie aus einer Ad-hoc-Mitteilung des Streaming-Anbieters von Mitte März hervorgeht. Betroffen sind neben der Hauptgesellschaft auch sechs deutsche Tochterfirmen. Die Sporttotal Venues GmbH und die US-amerikanische Stadium US Inc. sind derweil nicht von dem Antrag betroffen. "Es ist zuletzt nicht mehr gelungen, Kapitalmaßnahmen umzusetzen, die eine Finanzierung der Sporttotal Gruppe hätten sicherstellen können", hieß es in der Mitteilung.