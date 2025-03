In den USA gibt es zunehmend Proteste vor Läden des Elektroautobauers Tesla . Sie richten sich gegen dessen Chef Elon Musk und seine Arbeit für die Trump-Regierung. Am Samstag wurden 90 Autohäuser Ziel von Demonstranten. Sie hielten Schilder mit Sprüchen wie "Werde Deine Aktien los" und "Verkaufe Deinen Tesla" hoch.

Der Protest wurde von dem Hollywood-Schauspieler und Filmemacher Alex Winter und dem Professor Joan Donovan, die in Boston lehrt, ins Leben gerufen. Mittlerweile gibt es eine Webseite, auf der die Demonstrationen angekündigt werden. Die Proteste finden bereits in 28 Bundesstaaten statt.

Musk steht vor allem wegen der Kürzungen des von ihm geführten Effizienz-Projekts Doge in der Kritik. US-Präsident Donald Trump hatte Musk damit beauftragt, nach Einsparmöglichkeiten bei den US-Behörden zu suchen. Doch die Massenentlassungen, die damit einhergehen, bringen immer mehr Bürger gegen Musk auf. "Es gibt keinen Lebensbereich, den Doge nicht berührt", sagte Donovan gegenüber dem US-Sender CNN. "Das spiegelt sich in der Vielfalt der Menschen wider, die zu diesen Protesten kommen. Vor einem Tesla-Laden in Rockville, Maryland, demonstrierten am Samstag 400 Menschen, so viele wie auch in der Woche zuvor.