Fotodienstleister Orwo Net meldet Insolvenz an

Die Orwo Net GmbH mit Sitz in Bitterfeld-Wolfen hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau bestellte am Dienstag einen Insolvenzverwalter, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.