Börse in Fuyang, China (Symbolbild): In ganz Asien brachen zum Wochenstart die Kurse ein. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Der Ausverkauf an den asiatischen Börsen nach der Einführung beispielloser US-Zölle hat sich auch in der neuen Woche fortgesetzt. In Japan rutschte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Montag um rund sieben Prozent auf 31.475 Punkte ab. Der breiter gefasste Topix verlor in etwa genauso viel auf 2.306 Zähler. Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen bröckelten um 7,5 und gut sieben Prozent ab.