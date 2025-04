Dritter Tag in Folge: US-Börsen stürzen erneut ab

Der S&P 500 ist damit in einem sogenannten Bärenmarkt, liegt also 20 Prozentpunkte oder mehr unter einem vorherigen Höchstpunkt. Bereits am Freitag hatte der NASDAQ diese Marke erreicht. Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatten die Verluste an den amerikanischen Aktienmärkten nach Trumps-Zoll-Ankündigung insgesamt rund 6,6 Billionen Dollar betragen.