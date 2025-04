Dollarnote und Euromünzen (Symbolfoto): Der Euro stieg am Freitag zeitweise um bis zu zwei Prozent auf 1,144 Dollar. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/stockfotos-mg)

Die anhaltende Unsicherheit über die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump hat am Freitag kräftige Turbulenzen an den Devisenmärkten ausgelöst. Der Euro stieg zeitweise um bis zu zwei Prozent auf 1,144 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Februar 2022.

Nach Einschätzung von Francesco Pesole, Devisenstratege bei ING, steckt der Dollar derzeit in einer tiefgreifenden Vertrauenskrise. "Die Frage, ob es zu einer Vertrauenskrise beim Dollar kommen könnte, ist nun endgültig beantwortet – wir erleben sie gerade in vollem Umfang", sagte Pesole der "Financial Times".