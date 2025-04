Karl-Theodor zu Guttenberg: Er erlebte, wie Elon Musk polarisiert – selbst in Montana. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago)

Durch Elon Musks Rolle in der Trump-Regierung werden Teslas immer mehr politisch aufgeladen. Karl-Theodor zu Guttenberg bekam das am eigenen Leib zu spüren.

Selbst im von Republikanern dominierten US-Bundesstaat Montana scheint Tesla nur noch auf Abneigung zu stoßen: Wie der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg in dem Bild-Podcast "Ronzheimer" berichtet, sei er während seiner Testfahrt des Cybertrucks immer wieder angepöbelt worden: "Gefühlt jeder zweite hat mir den Mittelfinger gezeigt."

Cybertruck verkauft sich schlecht

Dieses Imageproblem spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen des Unternehmens wider. Tesla verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Absatzrückgang von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Laut Experten sind die Ursache hierfür nicht nur technische Schwierigkeiten, sondern auch die politische Figur Musk. Der Multimilliardär und die Effizienzbehörde Doge waren an der Entlassung zahlreicher Bundesbeamter beteiligt. Der Tesla-CEO hat zudem öffentlich Sympathien für rechtsextreme Parteien in Europa geäußert und unter anderem AfD-Chefin Alice Weidel interviewt.