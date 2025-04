Inflationsangst geht um: Konsumlaune in den USA bricht ein

Der verregnete Times Square in New York (Archivbild): US-Verbraucher blicken pessimistisch auf die kommenden Wochen. (Quelle: IMAGO/Richard B. Levine/imago)

Trumps willkürliche Wirtschaftspolitik drückt die Konsumlaune in den USA. Auch in puncto Arbeitslosigkeit erwarten US-Amerikaner laut einer Umfrage das Schlimmste.

Die zunehmende Inflationsangst wegen der Zollerhöhungen durch Präsident Donald Trump lässt die Konsumlaune in den USA einbrechen. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sackte im April überraschend deutlich auf 50,8 Punkte ab – nach 57,0 Zählern im Vormonat, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Es war die vierte Eintrübung dieses Indikators in Folge. Von Reuters befragte Experten hatten nur einen Rückgang auf 54,5 Zähler erwartet.