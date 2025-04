Trump verhängt extra Autozoll

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wurden 62.000 Autos dieses Typs in den USA verkauft. Das Modell ist das meistverkaufte Auto von Nissan in den USA und stand 2024 für mehr als ein Viertel des gesamten Absatzes. Der Autobauer stellt das SUV in Japan und in seinem US-Werk in Smyrna in Tennessee her.