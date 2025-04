Hongkonger Post schickt keine Warensendungen mehr in die USA

Ein Mitarbeiter der Hong Kong Post trägt Warensendungen aus (Archivbild): Weder über den See- noch den Luftweg werden künftig solche Pakete in die USA geschickt. (Quelle: IMAGO/Jelly Tse/imago)

Der Handelskrieg zwischen China und USA zieht weiter Kreise. Künftig will die Post in Hongkong keine Warensendungen mehr in die Vereinigten Staaten schicken.