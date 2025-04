Er ist eine der schillernden Unternehmerpersönlichkeiten der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte: Reinhold Würth. Mit 14 steigt er in den Schraubenhandel seines Vaters ein und baut das Unternehmen zu einem Weltkonzern aus. Am Sonntag feiert der Selfmademan aus Baden-Württemberg seinen 90. Geburtstag. Nun zieht er in einem Interview Bilanz.

Würth hält an seiner entschiedenen Kritik an der AfD fest. In einem Brief an seine Mitarbeiter hatte er im vergangenen Jahr vor der rechtspopulistischen Partei gewarnt. Nun sagt Würth im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Es ist für mich unbegreiflich, wie die AfD so weit kommen konnte, wie sie gekommen ist. Für viele Menschen ist Hitler so weit weg wie Napoleon oder Karl der Große. Sie verstehen nicht, in welche Gefahr wir uns begeben."