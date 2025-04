Das SAP-Logo ist am Hauptsitz des Unternehmens in Walldorf zu sehen (Archivbild): (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabanova/imago)

Europas größter Softwarehersteller SAP hat im ersten Quartal von seinem großen Stellenabbau aus dem Vorjahr profitiert. Weil viele Beschäftigte erst in den ersten Jahrestagen das Unternehmen verließen, kamen die Einsparungen wegfallender Stellen großteils erst in den ersten drei Monaten dieses Jahres zum Tragen. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr angekündigt, bis zu 10.000 Stellen abzubauen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 60 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Das war deutlich mehr operativer Gewinn als von Analysten erwartet. Die entsprechende Marge zog stark auf 27,1 Prozent an. Der Kurs von in den USA gehandelten SAP-Papieren zog im nachbörslichen US-Geschäft deutlich an.