Im Interview mit der Zeitung "De Tijd" zeigte sich Olivier Van den Bossche zuletzt noch zuversichtlich. "Wir haben den Reset-Knopf gedrückt und tatsächlich ein völlig neues Unternehmen gegründet", so der Vorstandsvorsitzende des Warenhaus-Konzerns. Jetzt wird der Wandel ohne den Manager aus Belgien vollzogen. Galeria kündigte am Dienstag die Trennung von Van den Bossche an.