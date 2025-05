Aktualisiert am 02.05.2025 - 13:59 Uhr

Taco Bell Filiale in Großbritannien: Nun sollen doch keine Standorte in Deutschland folgen. (Quelle: Julia Kilian/dpa/dpa-bilder)

Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, geht aus internen Dokumenten hervor, dass das Unternehmen aus den USA die Expansion in Deutschland abgesagt hat. Das mexikanisch inspirierte Schnellrestaurant hatte ursprünglich geplant, bereits 2024 25 Filialen in Deutschland zu eröffnen. Bis 2030 sollte das Angebot dann auf maximal 150 erweitert werden.

Expansion verschoben

Zunächst wurde der Start des Franchise in Deutschland verschoben auf den Sommer 2025. Ein Pressesprecher des Unternehmens sagte im November 2024 der Deutschen Presse-Agentur: "Es gab Verzögerungen, deshalb klappt es leider nicht so schnell wie gedacht".

Dabei hatte sich bereits damit laut der "Wirtschaftswoche" angekündigt, dass der Start in Deutschland auf der Kippe steht. Drei geplante Filialen waren in Berlin zwar bereits angemietet, jedoch wurden zwei geplante Stände des Franchisenehmers auf einer Branchenmesse 2024 in Frankfurt kurzfristig abgesagt.