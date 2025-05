Die EU-Kommission rechnet auch für 2025 mit einer stagnierenden deutschen Wirtschaft. In ihrer in Brüssel vorgestellten Frühjahresprognose geht die Behörde davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr unverändert bleibt. Noch in ihrer vorherigen Schätzung im November war die Kommission von einem leichten Wachstum von 0,7 Prozent ausgegangen. Erst 2026 soll die deutsche Wirtschaft laut der Prognose wieder um 1,1 Prozent wachsen.