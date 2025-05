Ungedeckte Kosten in Milliardenhöhe

Mit dem neuen Sanktionspaket will die EU die Aktivitäten der russischen Schattenflotte weiter eindämmen. (Archivbild) (Quelle: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa/dpa-bilder)

Der Grund für diese Gefahren: Russland nutzt für die Ölexporte vor allem alte Frachtschiffe, die eigentlich schon ausrangiert wurden. Heinrich erklärt: "Wenn so ein zwanzig oder gar dreißig Jahre alter Großtanker dann in schweres Wetter kommt, ist die Stabilität in Gefahr, denn Stahl ermüdet mit den Jahren."