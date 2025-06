Nach Handelsstart: Dax nimmt an der Börse Fahrt auf

Höchststand in Sicht

Aktienkurse (Symbolbild): Der Deutsche Aktienindex (Dax) schießt derzeit in die Höhe. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-bilder)

Gute Nachrichten für Dax-Anleger: Der Aktienindex schießt in die Höhe – und nähert sich seinem Höchststand.

Der Dax hat am Mittwochmorgen an seine jüngste Aufwärtsbewegung angeknüpft. Zum Handelsstart stieg der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent auf 24.254 Punkte. Damit näherte er sich seinem Rekordstand von 24.325,97 Punkten, den er in der Vorwoche erreicht hatte.