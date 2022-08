Amazon, Apple und Co.: Warum wir abhängig von ihnen sind

Tech-Giganten dominieren auch marktbreite Indizes

Kein Wunder also, dass auch der große US-Index in die Knie geht, wenn die Aktien der Tech-Giganten unter Druck geraten. Und im ersten Halbjahr lief es für Amazon, Apple und Co. nicht gut an der Börse. Vor allem die Zinswende belastete. Mittlerweile läuft aber eine sportliche Erholung – angeführt von eben jenen Werten, die stark verloren hatten.