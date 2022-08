Ab jetzt geht's am Arbeitsmarkt nur noch bergab

Sinkende Geburtenraten in Osteuropa

Insbesondere für Osteuropäer verliere Deutschland als Einwanderungsland zunehmend an Attraktivität. Durch den wirtschaftlichen Aufstieg der ehemaligen Sowjetstaaten verringert sich das Wohlstandsgefälle zu Deutschland – und der Anreiz zu emigrieren wird kleiner.

Zudem haben die Länder selbst mit sinkenden Geburtenraten zu kämpfen: In Polen wird eine Frau im Jahr 2030 nur noch durchschnittlich 1,5 Kinder gebären, in Rumänien 1,7 und in Bulgarien 1,6. Diese Prognosen sind nicht besser als jene für Deutschland, wo 2030 knapp 1,6 Kinder pro Frau zu erwarten sind.

Schäfer plädiert deshalb dafür, dass Unternehmen und Politik ihren Blick zunehmend auf Afrika und Asien richten – und ihre Ansprüche an die Zugewanderten stark herunterschrauben.

Auch Zuwanderung von unqualifizierten Arbeitern ist notwendig

"Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, nur noch fertig ausgebildete Fachkräfte nach Deutschland zu holen", so der Ökonom. "Ob qualifiziert oder unqualifiziert: Wir können froh sein, wenn überhaupt genügend Menschen einwandern." Diese könnten auch hier vor Ort noch ausgebildet werden.

Eine große Herausforderung auf diesem Weg stellen die bürokratischen Hürden bei der Zuwanderung dar. 2019 hat die Bundesregierung mit einem neuen Gesetz den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte erleichtern wollen, zwei Jahre später jedoch gibt es noch immer zahlreiche Unklarheiten zu Aufenthaltsgenehmigungen und zur Anerkennung von Abschlüssen.

Auch IW-Ökonom Schäfer zeigt sich ernüchtert. "Eigentlich haben wir ein liberales Einwanderungsrecht in Deutschland, aber es scheitert an der Umsetzung", sagt er. Sein Credo deshalb: Neben der Zuwanderung sollte es Arbeitsanreize für Menschen geben, die derzeit freiwillig wenig oder gar nicht arbeiten.

Arbeitszeit ist individuelle Entscheidung

Doch auch hier sollte niemand allzu große Erwartungen haben. "Der Effekt dürfte aber nicht allzu groß ausfallen", sagt Schäfer. Denn die Daten seiner Studie zeigen: Die sogenannte stille Reserve am Arbeitsmarkt ist zum größten Teil schon ausgeschöpft. "Seit Anfang 2021 gibt es wirklich viele Jobangebote, die Arbeitnehmer sind in einer guten Verhandlungsposition", so Schäfer. "Dass sich die Situation nicht entspannt, deutet darauf hin, dass es Probleme bei der Stellenbesetzung gibt."

Und doch gibt es weitere Potenziale für den Arbeitsmarkt, die nicht vollständig genutzt werden. Gerade in Deutschland arbeiten viele Menschen, darunter vor allem Frauen, in Teilzeit: 2017 gingen in Westdeutschland 40 Prozent der Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nach, in Ostdeutschland waren es 27 Prozent.