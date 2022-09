Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge

Die Angst vor einer Rezession sorgt an den Energiemärkten für fallende Preise: Rohöl ist abermals günstiger geworden.

Die Ölpreise sind am Donnerstag wegen wachsender Konjunktursorgen und einem starken US-Dollar erneut gefallen. Seit drei Tagen sinken die Preise stark. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 93,18 US-Dollar. Das waren 2,47 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,49 Dollar auf 87,08 Dollar.