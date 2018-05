Wirtschaft

Deutsche Bank forciert Sparkurs und streicht weitere tausende Stellen

24.05.2018, 07:38 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank plant den Abbau tausender Stellen. Die Zahl von derzeit mehr als 97 000 soll auf deutlich unter 90 000 sinken. Das kündigte das Institut am Donnerstag kurz vor dem Beginn der Hauptversammlung in Frankfurt an. Damit wird der bisherige Sparkurs verschärft.