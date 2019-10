Megafusion in der Autobranche

Fiat Chrysler und PSA kündigen Zusammenschluss an

31.10.2019, 14:18 Uhr | dpa , jb, t-online.de

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass sich der Autokonzern Fiat Chrysler und der Autobauer PSA in Verhandlungsgesprächen befinden. Nun wurde eine Fusion bereits bestätigt.

Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) haben sich auf einen Fusionspakt verständigt. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit.

Viertgrößter Autokonzern der Welt

Durch die Fusion soll nun der viertgrößte Autohersteller der Welt mit einem angestrebten Absatz von 8,7 Millionen Fahrzeugen pro Jahr entstehen. Größer seien nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund.



Der Verwaltungsrat von PSA hatte am Mittwochabend bereits grünes Licht für eine Fusion gegeben.



Angestrebt wird ein Zusammenschluss "unter Gleichen". PSA-Chef Carlos Tavares soll den neuen Konzern als Vorstandsvorsitzender führen. Der FCA-Verwaltungsratsvorsitzende John Elkann – Enkel des langjährigen Fiat-Bosses Giovanni Agnelli – würde diese Rolle auch im neuen Unternehmen einnehmen. Laut "Wall Street Journal" vom Dienstag sind Fiat Chrysler und PSA an der Börse zusammen rund 50 Milliarden Dollar (45 Milliarden Euro) wert.



Groupe PSA

Zu dem Automobilkonzern Peugeot Société Anonyme (PSA) gehören unter anderem Marken wie Citroën, Peugeot und Opel sowie die Luxusmarke DS Automobiles. Seinen Sitz hat das Unternehmen in Frankreich. Am Absatz gemessen ist PSA nach der Volkswagen AG der zweitgrößte Automobilhersteller in Europa.

Fiat Chrysler (FCA)

Der Automobilhersteller Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. Zu den bekannten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep und Fiat. 2009 gingen der italienische Autokonzern Fiat S.p.A. und die US-amerikanische Chrysler Group LLC eine Allianz ein.

Der französische Staat kündigte bereits an, dass er als wichtiger PSA-Anteilseigner einer Fusion gegenüber aufgeschlossen sei: "Die Konsolidierung in dieser Branche ist ein Ziel, das von den Herstellern in diesem Sektor und dem Staat geteilt wird", sagte eine Sprecherin. Es solle aber gewährleistet sein, dass die Beschäftigung bei der PSA gesichert wird.







Der Staat hält über eine Förderbank 12,23 Prozent der Anteile von PSA und 9,75 Prozent der Stimmrechte. Weitere große Anteilseigner sind die Peugeot-Familie und der chinesische Hersteller Dongfeng.