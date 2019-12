Vorschriften zur Qualität

EZB erlässt neue Regeln für Banken

12.12.2019, 11:55 Uhr | rtr

Euro-Symbol vor Hochhäusern: Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Banken in der Euro-Zone zuständig. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Die Europäische Zentralbank hat kürzlich neue Vorschriften für die Bankhäuser in der EU bekannt gegeben. Das hat nicht nur Folgen für die Kapitalanforderungen der Geldinstitute.

Banken im Euro-Raum winken aufgrund neuer Regeln etwas geringere Kapitalanforderungen als bislang. Grund seien neue europäische Vorschriften zur Qualität des benötigten Kapitals, sagte der oberste Bankenwächter der Europäischen Zentralbank (EZB), Andrea Enria, am Donnerstag in einer Anhörung in Brüssel vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments.



Folgen der neuen Regeln

Berechnungen zufolge werde dies zu einer durchschnittlichen Verringerung der harten Kernkapitalforderungen (CET 1) um 90 Basispunkte führen. Enria zufolge haben die neuen Vorschriften zur Folge, dass die Hürde für zulässige Anleihen sinkt, die Geldhäuser zur Erfüllung der Anforderungen heranziehen dürfen.



Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Banken in der Euro-Zone zuständig. Aktuell überwacht sie 117 Institute, darunter in Deutschland die Deutsche Bank und die Commerzbank.