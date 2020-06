Nach Bilanzskandal

Wirecard beantragt Insolvenzverfahren

25.06.2020, 10:43 Uhr | mak, dpa-AFX, t-online.de

Wirecard-Zentrale in Aschheim bei München: Der Dax-Konzern stellt einen Insolvenzantrag. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Der Dax-Konzern Wirecard stellt einen Insolvenzantrag. Zuvor war die Aktie des Unternehmens abgestürzt. Das Unternehmen steckt in einem Bilanzskandal, nachdem zwei Milliarden Euro verschwunden sind.

Das in einem Bilanzskandal versunkene Unternehmen Wirecard hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Für die Aktien des Unternehmens ging es am Donnerstag ebenfalls bergab: Die Papiere des Zahlungsabwicklers wurden sogar zeitweise vom Handel ausgesetzt. So sollte der Kursverfall eingedämmt werden.



Die Aktien sind erstmals seit Sommer 2011 wieder zu einstelligem Kurs gehandelt worden. Mit zwischenzeitlich 9,96 Euro erreichten sie einen Tiefpunkt seit August vor neun Jahren.

Experten rechnen mit weiterem Absturz der Wirecard-Aktie

Experten der Bank of America bemessen der Aktie des Zahlungsabwicklers derweil kaum noch einen Wert bei. In einer Studie nahm die US-Bank einen 90-prozentigen Abschlag auf die bisherige Bewertung der Aktie vor. Sie rechnen damit, dass das Wertpapier mittelfristig nur noch ein Euro kosten wird.



Seit der abermaligen Verschiebung der Bilanz für 2019 in der Vorwoche und dem Eingeständnis mutmaßlicher Luftbuchungen in Milliardenhöhe verloren sie damit inzwischen gut 90 Prozent. Der Zahlungsabwickler musste eingestehen, dass Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro laut eigener Aussage "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen".